ЕРЕВАН, 20 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что российские пранкеры, выступающие от его имени, возможно, пытались установить, насколько Евросоюз содействовал революции в Армении.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что, представившись Пашиняном, пригласили главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера на шашлыки в Ереван и он согласился. Телефонные разговоры от имени Пашиняна велись также с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и бывшим министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

"Помимо юмора, вижу и политическое содержание. Возможно, они (пранкеры. – Прим. ред.) пытались уточнить, насколько ЕС содействовал революции в Армении. Думаю, уточнили, закончили", — сказал Пашинян в пятницу на пресс-конференции.

По словам армянского премьера, представители ЕС через дипломатические каналы были оповещены, что он не вел с ними телефонных разговоров, но отнеслись к этому с недоверием, считая, что ряд армянских дипломатов не были проинформированы о них.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.