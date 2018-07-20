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Мать Шеремета считает, что дело о его убийстве раскрыто не будет

Сюжет:
Убийство журналиста Павла Шеремета (220)
(обновлено: 13:04 20.07.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел ШереметВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Убийство журналиста Павла Шеремета в Киеве не будет раскрыто, считает мать погибшего Людмила Шеремет.

Фотография главного редактора сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского во время брифинга СБУ. 15 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Аресты, убийства, депортация. Почему быть журналистом на Украине опасно

Журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Мать погибшего несколько раз встречалась с президентом Украины Петром Порошенко, который взял расследование дела под личный контроль.

"Я единственное, что спросила (у Порошенко – ред.): "говорите о том, что это дело вашей чести, и хотите, чтобы оно расследовалось. А вот господин Аваков (глава МВД Украины – ред.) сказал, что это очень серьезное дело, и оно относится к тем 7% дел, которые вообще не раскрываются". То есть я поняла, что это дело просто не будет раскрыто", — рассказала в интервью "Громадському (общественному) ТВ" Шеремет об одной из встреч с украинским президентом.

При этом, отметила мать погибшего журналиста, что все встречи с Порошенко были непростые как для нее, так и для президента и ответственных за следствие. Она также считает, что для расследования убийства ее сына необходимы политическая воля и желание раскрыть это дело.

Место убийства Павла Шеремета в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
В МВД Украины рассказали о проблемах в расследовании убийства Шеремета

Ранее пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что расследование дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета усложняет невозможность допросить подозреваемых, поскольку они находятся на территории РФ. Также он сообщил, что следствие не может уже два года раскрыть убийство, потому что не имеет возможности исследовать контакты Шеремета, которые он имел в РФ.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

Первые фото с места гибели Павла Шеремета
© REUTERS / Valentyn OgirenkoЖурналист Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва самодельного взрывного устройства мощностью 400-600 граммов в тротиловом эквиваленте, который, возможно, сработал дистанционно, сообщил в среду советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет. Киев, Украина. 20 июля 2016
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Журналист Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва самодельного взрывного устройства мощностью 400-600 граммов в тротиловом эквиваленте, который, возможно, сработал дистанционно, сообщил в среду советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
© AP Photo / Vlad IvanenkoЗаминированный автомобиль, в котором находился Шеремет, взорвался на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.Взрыв автомобиля, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет. Киев, Украина. 20 июля 2016
© AP Photo / Vlad Ivanenko
Заминированный автомобиль, в котором находился Шеремет, взорвался на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoВ 1990-х годах Павел Шеремет был одним из самых известных российских журналистов. Он долгие годы работал на ОРТ (потом — Первый канал), став ведущим еженедельной аналитической программы "Время". С телевидения Шеремет ушел в 2008 году, после чего устроился на работу в журнал "Огонек", в котором был редактором отдела политики и общества. На Украину журналист переехал пять лет назад. С 2012 года он сотрудничал с "Украинской правдой", а с сентября 2015-го вел авторскую программу на "Радио Вести".Журналист Павел Шеремет, 2015 год
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В 1990-х годах Павел Шеремет был одним из самых известных российских журналистов. Он долгие годы работал на ОРТ (потом — Первый канал), став ведущим еженедельной аналитической программы "Время". С телевидения Шеремет ушел в 2008 году, после чего устроился на работу в журнал "Огонек", в котором был редактором отдела политики и общества. На Украину журналист переехал пять лет назад. С 2012 года он сотрудничал с "Украинской правдой", а с сентября 2015-го вел авторскую программу на "Радио Вести".
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские политики и коллеги Шеремета уверены, что причиной убийства стала профессиональная деятельность журналиста.Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет. Киев, Украина. 20 июля 2016
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские политики и коллеги Шеремета уверены, что причиной убийства стала профессиональная деятельность журналиста.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoШеремет погиб в автомобиле, который принадлежал руководителю интернет-издания "Украинская правда" Елене Притуле. По словам таксиста, который стал очевидцем случившегося, взрыв был очень сильным.Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет. Киев, Украина. 20 июля 2016
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Шеремет погиб в автомобиле, который принадлежал руководителю интернет-издания "Украинская правда" Елене Притуле. По словам таксиста, который стал очевидцем случившегося, взрыв был очень сильным.
© AP Photo / Sergei ChuzavkovПолицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет. Киев, Украина. 20 июля 2016
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
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