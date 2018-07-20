Мать Шеремета считает, что дело о его убийстве раскрыто не будет

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Убийство журналиста Павла Шеремета в Киеве не будет раскрыто, считает мать погибшего Людмила Шеремет.

Журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Мать погибшего несколько раз встречалась с президентом Украины Петром Порошенко, который взял расследование дела под личный контроль.

"Я единственное, что спросила (у Порошенко – ред.): "говорите о том, что это дело вашей чести, и хотите, чтобы оно расследовалось. А вот господин Аваков (глава МВД Украины – ред.) сказал, что это очень серьезное дело, и оно относится к тем 7% дел, которые вообще не раскрываются". То есть я поняла, что это дело просто не будет раскрыто", — рассказала в интервью "Громадському (общественному) ТВ" Шеремет об одной из встреч с украинским президентом.

При этом, отметила мать погибшего журналиста, что все встречи с Порошенко были непростые как для нее, так и для президента и ответственных за следствие. Она также считает, что для расследования убийства ее сына необходимы политическая воля и желание раскрыть это дело.

Ранее пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что расследование дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета усложняет невозможность допросить подозреваемых, поскольку они находятся на территории РФ. Также он сообщил, что следствие не может уже два года раскрыть убийство, потому что не имеет возможности исследовать контакты Шеремета, которые он имел в РФ.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.