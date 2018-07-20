Парламент Японии отклонил проект резолюции о недоверии правительству

ТОКИО, 20 июл — РИА Новости. Парламент Японии отклонил подготовленный оппозицией проект резолюции о недоверии правительству, передает телеканал NHK.

Впрочем, у резолюции и так не было никаких шансов, поскольку у правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии Комэйто большинство парламентских мест.

Как сообщалось ранее, проект вотума недоверия был не способен что-либо изменить и, скорее, вызван желанием оппозиции запомниться избирателям перед парламентскими каникулами: сессия заканчивается 22 июля, то есть фактически пятница — последний день работы парламента.

После этого, как отмечало агентство Киодо, премьер-министр Синдзо Абэ сосредоточится на том, чтобы победить на выборах лидера правящей партии в сентябре на еще три года и остаться на посту главы правительства.

Еще одна причина попыток принять резолюцию — беспокойство оппозиции тем, что Синдзо Абэ и его кабинет возвращают себе популярность.

Меры правительства во время и после наводнения в центральных и западных районах страны в первую неделю июля получили поддержку среди избирателей, рейтинг кабинета министров пошел вверх. В резолюции, в частности, говорится, что "нельзя допустить, чтобы (из-за стихийного бедствия. — Прим. ред.) правительство закрепилось на своих креслах еще более (цепко. — Прим. ред.), чем до сих пор".