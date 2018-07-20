Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум о статусе Донбасса‍

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в Донбассе, это могло бы стать одним из способов урегулирования кризиса в Донбассе, утверждает агентство Блумберг.

Источники издания, которые якобы присутствовали на встрече Путина с послами и постоянными представителями России, сообщили, что речь идет о референдуме под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий.

Путин и Трамп договорились не озвучивать публично этот план, чтобы президент США имел возможность его обдумать, добавили собеседники Блумберга.

Саммит в Хельсинки

В понедельник Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось.

Американский лидер положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей.

По его словам, в ходе встречи они обсудили ситуацию на Украине. Лидеры двух стран подчеркнули важность исполнения минских договорённостей.

"Соединенные Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", — сказал Путин по итогам переговоров с Трампом.

В интервью Первому каналу он заявил, что на переговорах стороны также договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине.

Ситуация на востоке Украины

По его мнению, это может стать элементом движения вперед.

В апреле 2014-го Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают на встрече контактной группы в Минске. С 2014 года она приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.