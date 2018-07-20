Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум о статусе Донбасса‍

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в Донбассе, это могло бы стать одним из способов урегулирования кризиса в Донбассе, утверждает агентство Блумберг.
Путин и Трамп договорились не озвучивать публично этот план, чтобы президент США имел возможность его обдумать, добавили собеседники Блумберга.
Саммит в Хельсинки
В понедельник Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось.
По его словам, в ходе встречи они обсудили ситуацию на Украине. Лидеры двух стран подчеркнули важность исполнения минских договорённостей.
"Соединенные Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", — сказал Путин по итогам переговоров с Трампом.
В интервью Первому каналу он заявил, что на переговорах стороны также договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине.
Ситуация на востоке Украины
В апреле 2014-го Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают на встрече контактной группы в Минске. С 2014 года она приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.