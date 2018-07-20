Юнкер предостерег Европу от "измельчания"

БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер считает, что Европа на фоне растущего населения в мире в ближайшие годы может "сузиться" до такой степени, что уже ни одна страна ЕС не окажется среди больших государств, поэтому Евросоюзу нужно оставаться единым целым.

"Европа — самый тесный континент… В начале 20-го века Европа составляла 20% человечества, сегодня 6%, в конце века — 3-4%. Через несколько лет ни один член ЕС не будет составлять более 1% от глобального населения. Через несколько лет не будет ни одного государства ЕС, которое будет членом G7. И поэтому в той мере, в какой мы сжимаемся, нам предстоит вновь найти силы, которые делают нас активным и неделимым целым", — заявил Юнкер, выступая с лекцией в Испании.

Он также призвал не слушать тех, кто "не хочет видеть Европу такой, какой хотим ее видеть мы", и заверил, что она "никогда не будет создаваться против наций".

"Я был очень удивлен, когда президент США заявил, что Европа является соперником, тогда как я вырос с этой наивной мыслью, что Америка и Европа были братом и сестрой. В каждой семье бывает, что старший брат не уважает младших братьев, но младшие братья имеют долгую память. И поэтому мы должны объяснить нашим друзьям по ту сторону Атлантики, что со времен Второй мировой войны мы сделали Европу пристанищем мира. Этот измученный континент нашел в себе силы договориться о том, что нужно делать вместе", — заявил Юнкер.

"Но мы не должны поддаваться этой новой моде, которая совсем не добродетель, и которая заключается в том, чтобы рассматривать отношения между континентами, как отношения государства с государством. Нет, речь идет о сохранении многосторонней системы, о противостоянии мимолётному шарму необдуманного одностороннего подхода. Мы должны сказать нашим американским друзьям, что мы, ЕС, хотим оставаться верными тому, кто мы есть, и мы хотим оставаться верными тому, что мы построили вместе", — добавил он.

Юнкер посетит 25 июля США для переговоров с президентом Дональдом Трампом.