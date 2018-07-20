Юнкер предостерег Европу от "измельчания"

БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер считает, что Европа на фоне растущего населения в мире в ближайшие годы может "сузиться" до такой степени, что уже ни одна страна ЕС не окажется среди больших государств, поэтому Евросоюзу нужно оставаться единым целым.
Он также призвал не слушать тех, кто "не хочет видеть Европу такой, какой хотим ее видеть мы", и заверил, что она "никогда не будет создаваться против наций".
"Я был очень удивлен, когда президент США заявил, что Европа является соперником, тогда как я вырос с этой наивной мыслью, что Америка и Европа были братом и сестрой. В каждой семье бывает, что старший брат не уважает младших братьев, но младшие братья имеют долгую память. И поэтому мы должны объяснить нашим друзьям по ту сторону Атлантики, что со времен Второй мировой войны мы сделали Европу пристанищем мира. Этот измученный континент нашел в себе силы договориться о том, что нужно делать вместе", — заявил Юнкер.
Юнкер посетит 25 июля США для переговоров с президентом Дональдом Трампом.