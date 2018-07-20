В Индии началась бессрочная забастовка водителей грузовиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июл — РИА Новости. Свыше девяти миллионов водителей грузовиков в Индии в пятницу начали бессрочную забастовку, требуя снижения цен на дизельное топливо и платы за проезд по федеральным трассам, передает агентство PTI.

"Вчера у нас состоялась встреча с министром транспорта Нитином Гадкари, однако к какому-либо решению нам прийти не удалось. После этого мы встретились с министром финансов Пиюшем Гоялом", — рассказал агентству Малкит Сингх, лидер одного из профсоюзов водителей большегрузов Индии.

Собеседник выразил уверенность в том, что достижение консенсуса с властями по спорным вопросам в ближайшее время маловероятно, в связи с чем забастовка начнется "согласно заявленным срокам".

В свою очередь, как сообщил агентству источник в минтрансе Индии, на прошедшей накануне встрече представители министерства заверили лидеров профсоюзов, что их требования не могут быть удовлетворены мгновенно, однако "правительство внимательно рассматривает каждое из них".

"Мы открыты для изучения каждой из этих проблем и надеемся, что здравый смысл все же возобладает", — информировал источник.