Летевший в Судан украинский Ан-26 экстренно сел в Египте

КАИР, 20 июл – РИА Новости, Маргарита Кислова. Неисправность в двигателях стала причиной вынужденной посадки украинского грузового самолета Ан-26 на севере Египта, говорится в распространенном заявлении египетской армии.

"Украинский гражданский самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку из-за технических неисправностей в двигателях. Самолет направлялся из Украины в Судан. Во время вхождения в египетское воздушное пространство он был вынужден приземлиться в 48 милях от аэропорта города эль-Алямейн", – говорится в документе.

Сообщается, что никто из шести членов экипажа самолета не пострадал.

Специалисты министерства гражданской авиации Египта в настоящее время направлены на место вынужденной посадки для выяснения причин происшествия.