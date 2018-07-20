Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе, пишет Bloomberg

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в качестве одного из вариантов урегулирования кризиса в Донбассе, утверждает агентство Блумберг.

Источники агентства, которые присутствовали на совещании Путина с послами и постоянными представителями России, сообщили, что речь идет о референдуме под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий.

Путин и Трамп договорились не озвучивать публично данный план, чтобы президент США имел возможность его обдумать, добавили собеседники Блумберга.