Помпео "глубоко уверен", что Россия будет пытаться вмешиваться в выборы

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео "глубоко уверен", что Россия будет в будущем пытаться вмешиваться в выборы в США и других западных странах.

"Я глубоко уверен, что Россия будет пытаться подрывать западную демократию в 2017 годах, 2018, 2019 и на протяжении ужасно долгого времени. Мы руководим американским правительством, и наша ответственность заключается в том, чтобы сделать все, чтобы помешать им вмешиваться не только в наши выборы, но и вообще вмешиваться в более широком понимании", — сказал Помпео в интервью Fox News

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".