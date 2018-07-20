Помпео "глубоко уверен", что Россия будет пытаться вмешиваться в выборы

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео "глубоко уверен", что Россия будет в будущем пытаться вмешиваться в выборы в США и других западных странах.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".