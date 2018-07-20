В Microsoft заявили о кибератаках на трех кандидатов в конгресс

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Топ-менеджер Microsoft заявил, что в 2018 году сотрудники корпорации выявили и предотвратили кибератаки, целью которых были компьютерные устройства не менее трех кандидатов на промежуточных выборах в конгресс США, передает агентство Блумберг.

"Это (кандидаты) были люди, которые, благодаря своей позиции, могли представлять интерес с точки зрения шпионажа или срыва выборного процесса", — заявил вице-президент Microsoft по безопасности пользователей Том Берт.

По словам Берта, хакеры для осуществления фишинговых атак использовали поддельные сайты в качестве страницы, на которую предполагаемая жертва могла попасть, перейдя по отправленной ссылке.

Вице-президент Microsoft утверждает, что методы злоумышленников совпадают с тактикой хакерских атак, в причастности к которым спецпрокурор США Роберт Мюллер на прошлой неделе обвинил 12 россиян, якобы работавших на ГРУ.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.