В Гватемале число погибших при извержении вулкана достигло 125 человек

МЕХИКО, 20 июл – РИА Новости. До 125 человек увеличилось число подтвержденных случаев гибели людей при извержении вулкана Фуэго в Гватемале 3 июня, сообщил представитель Национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Давид де Леон.

Ранее сообщалось о 332 пропавших без вести после извержения. Число погибших составляло около 120 человек.

Как передает канал Noticias24, судебные медики опознали еще четыре тела, обнаруженных в зоне извержения вулкана. Власти объявили ряд населенных пунктов и зон в районе Фуэго опасными для жизни.