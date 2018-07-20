Помпео рассказал, чего достиг Трамп на переговорах в Хельсинки

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки на этой неделе сумел создать канал для общения и диалога с РФ, считает госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент имел целью создать канал для общения и диалога, и мы этого достигли", — сказал Помпео в интервью телеканалу EWTN

"У президента была цель взять две страны, которые шли по плохому пути (в двусторонних отношениях — ред.) и попробовать изменить этот путь. У нас нет иллюзий относительно вызовов, которые Россия представляет для США. Но есть такие вещи, как борьба с терроризмом, да эти две страны и вооружены ядерным оружием. Так что если мы сможем сократить риск от ядерного оружия…" — сказал Помпео, не закончив свою мысль.

Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Заявления Трампа вызвали в США жесткую критику в его адрес. Ряд оппонентов американского президента обвиняют его чуть ли не в предательстве национальных интересов.