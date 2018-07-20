На Украине предложили заминировать Азовское море

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире "Громадского радио" заявил о необходимости минирования Азовского моря.

По его словам, проложенные по Азовскому морю "взрывные и неразрывные ограждения" позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта.

Чтобы украинские гражданские суда не подорвались на таких заграждениях, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов.

Помимо этого, вице-адмирал призвал проводить военные учения на Азовском побережье Украины, чтобы научиться противостоять высадке российских войск.

Украинские власти и военачальники периодически заявляют, что Россия готовит "нападение" на страну. Например, в прошлом году генерал Игорь Романенко заверил, что российские войска в скором времени применят против Украины подводные лодки или крылатые ракеты. В Госдуме заявления Романенко сравнили с анекдотом.

Киев обвиняет Россию в "агрессии" и вмешательстве во внутренние дела страны. Москва не раз отвергала эти обвинения. Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина урегулировала внутриполитический и экономический кризис.