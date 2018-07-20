Переводчик Рейгана возмущен возможным вызовом в конгресс его коллеги

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Переводчик президента США Рональда Рейгана Димитрий Заречняк считает возмутительным возможный вызов в конгресс переводчика саммита РФ-США для дачи показаний.

"Никогда раньше не встречался с такого рода желанием вызывать переводчика в конгресс и считаю, что это вообще возмутительно", — сказал РИА Новости Заречняк, который на протяжении многих лет работал старшим дипломатическим переводчиком госдепартамента США.

Ранее ряд конгрессменов и сенаторов-демократов призвали, чтобы переводчик, присутствовавший на закрытой части встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, дал показания в конгрессе США. Однако комитет сената по разведке уже забаллотировал соответствующее предложение демократа Адама Шиффа. Перспективы вызова переводчика в сенат также неясны. Переводчиком Трампа в Хельсинки была опытный специалист госдепартамента Марина Гросс. Работа переводчиков на саммите вызвала обсуждение в конгрессе на фоне слухов о "сговоре Трампа с Россией". Белый дом и Кремль опровергают наличие каких-либо связей.

Корреспондент РИА Новости спросил Заречняка, сможет ли Белый дом в случае вызова переводчика воспользоваться так называемой привилегией исполнительной власти (executive privilege), которая используется, чтобы защитить конфиденциальные сведения от чересчур внимательного изучения в конгрессе. "Полагаю, что начальство госдепартамента, да и Белого дома, очень сопротивлялось бы такому вызову на основании executive privilege, как Вы говорите", — подтвердил Заречняк.

"Никакой иностранный руководитель не пожелал бы встречаться с американскими представителями, если бы американского переводчика могли вызвать на "допрос" о такой встрече в конгресс", — предположил он. "Но по сути дела, я читал, что республиканцы будучи в большинстве решают, кого вызывать для дачи показаний. Если это так, то не думаю, что они готовы были бы пойти на это", — заключил Заречняк.

Димитрий Заречняк несколько лет работал с Рональдом Рейганом, который был президентом США в 1981-1989 годах. В частности, Заречняк переводил Рейгана на историческом саммите с советским лидером Михаилом Горбачевым в Рейкьявике в 1986 году. Эта встреча, как считается, стала ключевой для сокращения стратегических вооружений двух стран и окончания "холодной войны" между США и СССР.