В Facebook заявили о "доказательствах" вмешательства России в выборы в США

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава и создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в интервью изданию Recode рассказал, что компания располагает доказательствами того, что Россия "действительно вмешивалась" в американские выборы в 2016 году.

"Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пытались повлиять на выборы, " — сказал Цукерберг.

По его словам, специалисты Facebook обнаружили первые попытки вмешательства со стороны связанной с российской разведкой хакерской группы Fancy Bears, которая взламывала аккаунты пользователей, еще в 2015 году и проинформировали об этом ФБР. В 2016 году во время президентской кампании они увидели аналогичную активность и также направили информацию об этом спецслужбам США.

"Вы можете увидеть обнаруженные нами факты вмешательства в документе спецпрокура Мюллера, выпущенном на прошлой неделе", — сказал Цукерберг.

Кроме того, глава Facebook добавил, что была еще одна организация, повлиявшая на выборы, которую специалисты компании не смогли сразу распознать.

"Это Агентство интернет-исследований, которое создало целую сеть фейковых аккаунтов в соцсети и с их помощью распространяло ложную информацию среди пользователей", — заявил Цукерберг.

Ранее американские власти выдвинули обвинения против 12 россиян в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования о якобы вмешательстве России в выборы в США

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего времени показания по делу давали многие близкие к Трампу люди.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.