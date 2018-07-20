"Настоящий слабак": Трамп оценил действия Обамы в отношении России

ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник Барак Обама вел себя с Россией как "настоящий слабак".

"Посмотрите на те (антироссийские) санкции, которые я ввел, посмотрите на тех (российских) дипломатов, которых я выкинул (выслал из США – ред.) – на все, что я сделал. Никто не сделал того, что сделал я", — заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC

"Обама этого не делал. Обама был слабаком для России, он был настоящим слабаком. Посмотрите на то заявление, которое он сделал, когда думал, что микрофон выключен. Какое глупое заявление он сделал! Никто не придал этому значения", — добавил президент.

Под "глупым заявлением" Трамп имеет в виду высказывание Обамы на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым в марте 2012 года. Тогда американский лидер, который баллотировался на второй срок и был уверен в своей победе, заявил, что "после выборов у меня будет больше гибкости" в вопросе отношений с Россией. Обама был уверен, что эту фразу никто не услышит, но микрофон оказался включен и высказывание стало достоянием общественности.