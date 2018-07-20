Украинский политик объяснила, как "остановить" "Северный поток - 2"

МОСКВА. 20 июл — РИА Новости. Для того чтобы остановить строительство "Северного потока — 2", Украина должна вернуть отношения с Россией в разумное русло. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.

По словам политика, нынешние украинские власти неспособны восстановить отношения с Москвой, поэтому на Украине необходимо провести досрочные парламентские выборы и избрать "вменяемых" людей.

"Если Украина хочет остановить "Северный поток-2", она должна немедленно сделать все, чтобы отношения Украины и России вернулись в какое-то разумное русло. Нынешний парламент этого сделать не может. Если сделать досрочные парламентские выборы и избрать вменяемых людей, пересмотреть концепцию отношений с Россией, начать искать и найти компромисс, мы можем остановить "Северный поток-2", — отметила Герман.

Кроме того, она подчеркнула, что в случае, если проект "Северного потока — 2" будет реализован, то Киев потеряет "перспективу своей государственности".

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали

Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против проекта выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.