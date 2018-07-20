В США рассказали об отношении Трампа к разведданным

ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп любит получать данные разведки утром, просит конкретные примеры и задает много вопросов, заявил глава национальной разведки США Дэниэл Коутс.

"Он любит, чтобы это было рано. Он любит примеры… Он предпочитает, чтобы это проходило в форме устной презентации, но мы используем модели, графики и другие средства", — сказал Коутс на Аспенском форуме безопасности.

По словам Коутса, все президенты имеют свои предпочтения в получении информации: кто-то говорил, что ему не нужны брифинги, потому что он все прочитал, кто-то просил выделить три главных темы, потому что на большее нет времени.

"Но с этим президентом мы постоянно выходим за рамки отведенного времени. Постоянно… Он задает много вопросов, он проявляет большой интерес", — сказал глава национальной разведки США.

Он отметил, что подобные брифинги для Трампа проводятся "относительно регулярно". Даже во время поездок Трампа сопровождает специальный сотрудник, который отвечает за это. Аналогичным образом брифинги проводятся и по выходным, когда Трамп покидает Вашингтон.