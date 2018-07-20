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Неподходящий свидетель: в США не желают допросить журналиста Sputnik

(обновлено: 08:10 20.07.2018)
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© SputnikЖурналист Ли СтранаханЖурналист Ли Странахан
© Sputnik

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Спецпрокурор США Роберт Мюллер проигнорировал одного из свидетелей по делу о вмешательстве России в выборы президента США. Американский журналист Ли Странахан работает на российский информационный ресурс Sputnik News. В 2016 году он поддерживал связь с пользователем под ником Guccifer 2.0., взявшим на себя ответственность за взлом серверов Демократической партии. Однако мнение Странахана и те сведения, которые он мог бы сообщить, команда следователей не приняла в расчет.

Следствие проходит мимо

Робер Мюллер. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Спецпрокурор Мюллер "запутывает следы", считает журналист Sputnik
Хакер с псевдонимом Guccifer 2.0 привлек внимание СМИ летом 2016 года, когда назвал себя организатором кибернападения на компьютеры Национального комитета Демократической партии США. Добытые им документы содержали компрометирующий материал. Благодаря этой и другим хакерским атакам стало известно, что в партии нарушали внутренние нормы, отдавая предпочтение Хиллари Клинтон, а не ее сопернику Берни Сандерсу. В результате рейтинг Клинтон снизился, и она проиграла выборы Дональду Трампу.

© AP Photo / Paul HolstonШтаб-квартира Национального комитета Демократической партии США в Вашингтоне
© AP Photo / Paul Holston
Штаб-квартира Национального комитета Демократической партии США в Вашингтоне

В августе 2016-го Guccifer 2.0 вышел на связь с Ли Странаханом и передал документы, касающиеся движения Black lives matter — организации по защите прав афроамериканцев, тесно связанной с Демпартией. Репортер и кибервзломщик вступили в оживленную переписку. У Странахана сложилось впечатление, что его собеседник — самостоятельная фигура, и он назвал неубедительными попытки связать анонимного хакера с российскими спецслужбами.

Иного мнения придерживаются правоохранительные органы США. Американские спецслужбы обвиняют Россию в кибератаках, а Guccifer 2.0 считают кадровым сотрудником ГРУ. В обвинительных заключениях, опубликованных командой спецпрокурора в июле 2018 года, используется информация из статей и сообщений в соцсетях Ли Странахана. Однако следователи не пожелали общаться с репортером.

Спецпрокурор не велел

Спецпрокурор по российскому расследованию Роберт Мюллер. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Мюллер "случайно" раскрыл имена свидетелей по делу Манафорта, заявила судья
Сам Ли Странахан сетует на непрофессионализм команды Роберта Мюллера, ведущей себя так, будто полноценное расследование "русского вмешательства" не входит в ее планы. Окончательный отчет следователей, как рассказал Странахан в интервью РИА Новости, выглядит "слегка уводящим в сторону и очень выборочным по подбору источников". Репортер был готов передать следствию дополнительную информацию и возмущен тем, что Мюллер не воспользовался этой возможностью.

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЮрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа

Еще большее недоумение у него вызвало поведение прессы. Несмотря на пристальное внимание к делу о предполагаемом российском вмешательстве, американские СМИ не заинтересовались сведениями, которыми располагает Странахан.

"Когда я увидел, что упоминаюсь в обвинительном заключении Мюллера, то, не теряя времени, написал об этом в соцсети. Я ясно дал понять, что готов к интервью. Однако ни один информационный ресурс не заинтересовался этим предложением", — недоумевает журналист.

© REUTERS / Jim BourgКопия обвинительного заключения против 12 россиян, опубликованного в рамках проводимого расследования о вмешательстве РФ в выборы в США
© REUTERS / Jim Bourg
Копия обвинительного заключения против 12 россиян, опубликованного в рамках проводимого расследования о вмешательстве РФ в выборы в США

Репортер подчеркивает, что его проигнорировали даже лично знакомые с ним коллеги. Он видит в этом идеологическую предвзятость. В частности, журналист CNN Джейк Тэппер выразился так: "Сотрудник "Спутника" подтвердил, что находился на связи с теми, кого спецпрокурор называет представителями русских спецслужб, лишь надевшими на себя маску хакеров Guccifer 2.0". И даже не обратился к коллеге за комментарием.

В поисках Guccifer 2.0.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak
Мюллер потратил за полгода $4,5 миллиона на "российское расследование"
Невнимание к деталям и неаккуратность при проведении расследования компенсируется уверенностью истеблишмента США в том, что за предполагаемыми хакерскими атаками стоит именно Москва. Хотя Guccifer 2.0., отрицающий всякую связь с Кремлем, называет себя гражданином Румынии, а свои действия объясняет личными политическими предпочтениями.

Кем бы ни оказался в действительности Guccifer, его связь с Россией нуждается в доказательствах. Их нет. Интернет-активист, основатель компромат-ресурса Wikileaks Джулиан Ассанж считает версию о том, что за хакером стояла Москва, неправдоподобной. С ним солидарен и Ли Странахан: "Я никогда не верил, что Guccifer 2.0. работал на российское государство, и не встречал данных, которые убедили бы меня в обратном".

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