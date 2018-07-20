Неподходящий свидетель: в США не желают допросить журналиста Sputnik

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Спецпрокурор США Роберт Мюллер проигнорировал одного из свидетелей по делу о вмешательстве России в выборы президента США. Американский журналист Ли Странахан работает на российский информационный ресурс Sputnik News. В 2016 году он поддерживал связь с пользователем под ником Guccifer 2.0., взявшим на себя ответственность за взлом серверов Демократической партии. Однако мнение Странахана и те сведения, которые он мог бы сообщить, команда следователей не приняла в расчет.

Следствие проходит мимо

© AP Photo / Paul Holston Штаб-квартира Национального комитета Демократической партии США в Вашингтоне © AP Photo / Paul Holston Штаб-квартира Национального комитета Демократической партии США в Вашингтоне

Хакер с псевдонимом Guccifer 2.0 привлек внимание СМИ летом 2016 года, когда назвал себя организатором кибернападения на компьютеры Национального комитета Демократической партии США. Добытые им документы содержали компрометирующий материал. Благодаря этой и другим хакерским атакам стало известно, что в партии нарушали внутренние нормы, отдавая предпочтение Хиллари Клинтон, а не ее сопернику Берни Сандерсу. В результате рейтинг Клинтон снизился, и она проиграла выборы Дональду Трампу.

В августе 2016-го Guccifer 2.0 вышел на связь с Ли Странаханом и передал документы, касающиеся движения Black lives matter — организации по защите прав афроамериканцев, тесно связанной с Демпартией. Репортер и кибервзломщик вступили в оживленную переписку. У Странахана сложилось впечатление, что его собеседник — самостоятельная фигура, и он назвал неубедительными попытки связать анонимного хакера с российскими спецслужбами.

Иного мнения придерживаются правоохранительные органы США. Американские спецслужбы обвиняют Россию в кибератаках, а Guccifer 2.0 считают кадровым сотрудником ГРУ. В обвинительных заключениях, опубликованных командой спецпрокурора в июле 2018 года, используется информация из статей и сообщений в соцсетях Ли Странахана. Однако следователи не пожелали общаться с репортером.

Спецпрокурор не велел

© AP Photo / J. Scott Applewhite, File Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа © AP Photo / J. Scott Applewhite, File Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа

Сам Ли Странахан сетует на непрофессионализм команды Роберта Мюллера, ведущей себя так, будто полноценное расследование "русского вмешательства" не входит в ее планы. Окончательный отчет следователей, как рассказал Странахан в интервью РИА Новости, выглядит "слегка уводящим в сторону и очень выборочным по подбору источников". Репортер был готов передать следствию дополнительную информацию и возмущен тем, что Мюллер не воспользовался этой возможностью.

Еще большее недоумение у него вызвало поведение прессы. Несмотря на пристальное внимание к делу о предполагаемом российском вмешательстве, американские СМИ не заинтересовались сведениями, которыми располагает Странахан.

"Когда я увидел, что упоминаюсь в обвинительном заключении Мюллера, то, не теряя времени, написал об этом в соцсети. Я ясно дал понять, что готов к интервью. Однако ни один информационный ресурс не заинтересовался этим предложением", — недоумевает журналист.

© REUTERS / Jim Bourg Копия обвинительного заключения против 12 россиян, опубликованного в рамках проводимого расследования о вмешательстве РФ в выборы в США © REUTERS / Jim Bourg Копия обвинительного заключения против 12 россиян, опубликованного в рамках проводимого расследования о вмешательстве РФ в выборы в США

Репортер подчеркивает, что его проигнорировали даже лично знакомые с ним коллеги. Он видит в этом идеологическую предвзятость. В частности, журналист CNN Джейк Тэппер выразился так: "Сотрудник "Спутника" подтвердил, что находился на связи с теми, кого спецпрокурор называет представителями русских спецслужб, лишь надевшими на себя маску хакеров Guccifer 2.0". И даже не обратился к коллеге за комментарием.

В поисках Guccifer 2.0.

Невнимание к деталям и неаккуратность при проведении расследования компенсируется уверенностью истеблишмента США в том, что за предполагаемыми хакерскими атаками стоит именно Москва. Хотя Guccifer 2.0., отрицающий всякую связь с Кремлем, называет себя гражданином Румынии, а свои действия объясняет личными политическими предпочтениями.

Кем бы ни оказался в действительности Guccifer, его связь с Россией нуждается в доказательствах. Их нет. Интернет-активист, основатель компромат-ресурса Wikileaks Джулиан Ассанж считает версию о том, что за хакером стояла Москва, неправдоподобной. С ним солидарен и Ли Странахан: "Я никогда не верил, что Guccifer 2.0. работал на российское государство, и не встречал данных, которые убедили бы меня в обратном".