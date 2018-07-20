Неподходящий свидетель: в США не желают допросить журналиста Sputnik

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Спецпрокурор США Роберт Мюллер проигнорировал одного из свидетелей по делу о вмешательстве России в выборы президента США. Американский журналист Ли Странахан работает на российский информационный ресурс Sputnik News. В 2016 году он поддерживал связь с пользователем под ником Guccifer 2.0., взявшим на себя ответственность за взлом серверов Демократической партии. Однако мнение Странахана и те сведения, которые он мог бы сообщить, команда следователей не приняла в расчет.
Следствие проходит мимо
В августе 2016-го Guccifer 2.0 вышел на связь с Ли Странаханом и передал документы, касающиеся движения Black lives matter — организации по защите прав афроамериканцев, тесно связанной с Демпартией. Репортер и кибервзломщик вступили в оживленную переписку. У Странахана сложилось впечатление, что его собеседник — самостоятельная фигура, и он назвал неубедительными попытки связать анонимного хакера с российскими спецслужбами.
Иного мнения придерживаются правоохранительные органы США. Американские спецслужбы обвиняют Россию в кибератаках, а Guccifer 2.0 считают кадровым сотрудником ГРУ. В обвинительных заключениях, опубликованных командой спецпрокурора в июле 2018 года, используется информация из статей и сообщений в соцсетях Ли Странахана. Однако следователи не пожелали общаться с репортером.
Спецпрокурор не велел
Еще большее недоумение у него вызвало поведение прессы. Несмотря на пристальное внимание к делу о предполагаемом российском вмешательстве, американские СМИ не заинтересовались сведениями, которыми располагает Странахан.
"Когда я увидел, что упоминаюсь в обвинительном заключении Мюллера, то, не теряя времени, написал об этом в соцсети. Я ясно дал понять, что готов к интервью. Однако ни один информационный ресурс не заинтересовался этим предложением", — недоумевает журналист.
Репортер подчеркивает, что его проигнорировали даже лично знакомые с ним коллеги. Он видит в этом идеологическую предвзятость. В частности, журналист CNN Джейк Тэппер выразился так: "Сотрудник "Спутника" подтвердил, что находился на связи с теми, кого спецпрокурор называет представителями русских спецслужб, лишь надевшими на себя маску хакеров Guccifer 2.0". И даже не обратился к коллеге за комментарием.
В поисках Guccifer 2.0.
Кем бы ни оказался в действительности Guccifer, его связь с Россией нуждается в доказательствах. Их нет. Интернет-активист, основатель компромат-ресурса Wikileaks Джулиан Ассанж считает версию о том, что за хакером стояла Москва, неправдоподобной. С ним солидарен и Ли Странахан: "Я никогда не верил, что Guccifer 2.0. работал на российское государство, и не встречал данных, которые убедили бы меня в обратном".