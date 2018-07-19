Трамп выложил видео, на котором Клинтон желает России процветания

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал на странице в Twitter интервью своего оппонента по президентской гонке, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, в котором она говорит о том, что весь мир заинтересован в сильной и стабильной России.

Трамп сопроводил видеозапись словами: "Когда-нибудь демократы и фейковые новости научатся? Это классика!".

"Мы очень хотим, чтобы Россия была сильной, уверенной, процветающей, что, мы полагаем, в интересах всего мира", — заявила Клинтон в интервью.

Речь идёт об интервью, которое Клинтон дала российскому журналисту Владимиру Познеру в рамках своего визита в РФ в марте 2010 года.