МИД запустил флешмоб в поддержку Бутиной

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел России объявило о запуске флешмоба в соцсетях в поддержку Марии Бутиной, задержанной в США по подозрению в шпионаже.

"В связи с арестом в США гражданки России Марии Бутиной мы начинаем флешмоб в ее поддержку. #FreeMariaButina. Ставьте себе на аватарки фото Марии", — говорится в сообщении на официальном аккаунте МИД России в Facebook.

Марию Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

В настоящее время Бутина содержится в следственном изоляторе в Вашингтоне, где ее в четверг посетили сотрудники посольства России. Очередное заседание по Бутиной пройдет в суде Вашингтона 25 июля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита, и сделать это в максимально сжатые сроки.

По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной "притянуты за уши".