В Ираке продолжаются протесты, 12 погибших, почти 600 человек пострадали

БАГДАД, 19 июл — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, 571 получил ранение с момента начала массовых протестов в городах на юге Ирака, сообщается в заявлении Высшего комиссариата по правам человека в Ираке, полученном в распоряжение РИА Новости.
Согласно документу, также были разрушены 47 зданий, из них 18 — правительственные здания, 22 штаб-квартиры партий, семь жилых зданий. Также были сожжены 25 автомобилей.
Также сообщается о задержании 302 демонстрантов.
Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.
Как раннее сообщило государственное телевидение Ирака со ссылкой на свои источники, армейские части страны были приведены в состояние повышенной боеготовности на случай обострения ситуации.
Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных моложе 24 лет.