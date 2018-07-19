РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

США отклонили предложение Путина о взаимных допросах

(обновлено: 21:32 19.07.2018)
2264940
© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне. Архивное фотоБелый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина об организации на взаимной основе допросов по резонансным делам, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"Предательская макаронина в кармане Кремля"

Путин по итогам встречи с Трампом 16 июля заявил, что Москва может дать американским следователям возможность допросить в России 12 россиян, которых США подозревают во вмешательстве в выборы в 2016 году — если Вашингтон в ответ допросит представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital.

"Это предложение, любезно внесенное президентом Путиным, но президент Трамп отклонил его", — сказала Сандерс.

"Мы надеемся, что президент Путин обеспечит приезд 12 россиян в Соединенные Штаты, чтобы они подтвердили свою вину или невиновность", — добавил он.

При этом госсекретарь Майк Помпео заявил в интервью CBN News, что Вашингтон не будет отправлять американцев в Россию на допросы.

"Никогда не говори никогда"

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй поставил под сомнение целесообразность участия американских следователей в допросах подозреваемых во вмешательстве в американские выборы россиян на территории России.

Флаг США у здания министерства юстиции в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
США обвинили 12 сотрудников российских спецслужб во вмешательстве в выборы

"Я думаю, что оставлю это на усмотрение спецпрокурора Мюллера", — сказал он на Аспенском форуме безопасности, комментируя возможное участие в этом ФБР.

"Я никогда не говорю никогда о чем бы то ни было, но это точно не занимает высокую строчку в списке наших методов расследования", — ответил он на дополнительный вопрос о том, есть ли вероятность участия американских следователей в подобных допросах не обязательно в России, но в любой другой стране.

Офис спецпрокурора Роберта Мюллера, в свою очередь, отказался прокомментировать РИА Новости предложение Путина о совместном расследовании "вмешательства" в выборы.

Дело о "российском вмешательстве"

Расследованием вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, а также верхняя и нижняя палаты конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что расследование длится уже больше года.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме, Вашингтон, США. 17 июля 2018
© REUTERS / Leah Millis
Туши свет! Или как Дональд Трамп вернулся на круги своя

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон также заявлял, что получил заверения от Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах. Российский лидер говорил, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
goldmikron
На другое и не рассчитывали, значит каждый останется при своем. Всё предсказуемо.
21:05
19.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Stirliz Stirliz
Сказав перед этим, что "это потрясяющее предложение"... Ибо сказано: По делам их узнаете их...
21:12
19.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена