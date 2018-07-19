США отклонили предложение Путина о взаимных допросах

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина об организации на взаимной основе допросов по резонансным делам, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Путин по итогам встречи с Трампом 16 июля заявил, что Москва может дать американским следователям возможность допросить в России 12 россиян, которых США подозревают во вмешательстве в выборы в 2016 году — если Вашингтон в ответ допросит представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital.

"Это предложение, любезно внесенное президентом Путиным, но президент Трамп отклонил его", — сказала Сандерс.

"Мы надеемся, что президент Путин обеспечит приезд 12 россиян в Соединенные Штаты, чтобы они подтвердили свою вину или невиновность", — добавил он.

При этом госсекретарь Майк Помпео заявил в интервью CBN News, что Вашингтон не будет отправлять американцев в Россию на допросы.

"Никогда не говори никогда"

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй поставил под сомнение целесообразность участия американских следователей в допросах подозреваемых во вмешательстве в американские выборы россиян на территории России.

"Я думаю, что оставлю это на усмотрение спецпрокурора Мюллера", — сказал он на Аспенском форуме безопасности, комментируя возможное участие в этом ФБР.

"Я никогда не говорю никогда о чем бы то ни было, но это точно не занимает высокую строчку в списке наших методов расследования", — ответил он на дополнительный вопрос о том, есть ли вероятность участия американских следователей в подобных допросах не обязательно в России, но в любой другой стране.

Офис спецпрокурора Роберта Мюллера, в свою очередь, отказался прокомментировать РИА Новости предложение Путина о совместном расследовании "вмешательства" в выборы.

Дело о "российском вмешательстве"

Расследованием вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, а также верхняя и нижняя палаты конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что расследование длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон также заявлял, что получил заверения от Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах. Российский лидер говорил, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.