МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Внесение Японией поправок в ее закон о южных Курилах создает препятствие для продвижения переговоров по совместной хозяйственной деятельности (СХД) на островах, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

На днях парламент Японии принял ряд поправок в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года.

"В утвержденном законопроекте СХД прямо увязывается с надуманными тезисами об "исконной принадлежности Японии" южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по "скорейшему возвращению северных территорий". Видим в этом ни что иное, как попытку предрешить исход соответствующих переговоров, навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора", — говорится в сообщении МИД.

"С сожалением констатируем, что предпринятый японскими парламентариями шаг создает серьезные препятствия для дальнейшего продвижения переговоров по СХД", — отмечает российское дипломатическое ведомство.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ обсудили возможности ведения совместной деятельности на островах в пяти областях: марикультуре, тепличном хозяйстве, туризме, ветроэнергетике и переработке мусора.

Южные Курилы уже дважды посетили японские бизнес-миссии для изучения на месте перспектив сотрудничества с российским партнерами. В ближайшем будущем ожидается третья аналогичная поездка.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.