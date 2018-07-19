Сенат США может провести слушания о дополнительных санкциях против России

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл попросил провести слушания о введении дополнительных санкций в отношении России за вменяемое ей "вмешательство" в выборы в США в международном и банковском комитете сената.
Макконнелл напомнил, что банковский и международный комитеты являются ключевыми в сенате конгресса США по вопросу санкций и сообщил, что "председатели обоих комитетов согласились продолжать свои усилия по этому вопросу".
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.