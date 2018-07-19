МИД раскритиковал внесение Японией поправок в закон о Южных Курилах

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Принятые Японией поправки в закон о Южных Курилах противоречат договоренностям с Россией на высшем уровне, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

На днях парламент Японии принял ряд поправок в закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий" от 1982 года.

"Непонятно, зачем японским законодателям потребовалось вытаскивать на свет для обновления правовой акт, принятый в эпоху далеких от дружбы и сотрудничества двусторонних отношений с Москвой, именно сейчас, когда связи между нашими странами динамично развиваются в русле решений лидеров России и Японии. Более того, принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и сотрудничества между нашими двумя государствами", — говорится в сообщении МИД.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ обсудили возможности ведения совместной деятельности на островах в пяти областях: марикультуре, тепличном хозяйстве, туризме, ветроэнергетике и переработке мусора. Южные Курилы уже дважды посетили японские бизнес-миссии для изучения на месте перспектив сотрудничества с российским партнерами. В ближайшем будущем ожидается третья аналогичная поездка.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.