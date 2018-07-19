Российское посольство заявило о "тиражировании версий" по Солсбери

ЛОНДОН, 19 июл – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании начинает осознавать, что "бесконечное тиражирование непроверенных версий" инцидента в Солсбери без доказательств невозможно, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Ранее британские СМИ сообщили, что полиция Великобритании полагает, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили несколько человек и что к этому причастны выходцы из России. Сообщалось, что следствие использовало записи с камер видеонаблюдения и данные о тех, кто прибыл в страну примерно в тот период.

"Мы ознакомились с сообщением новостного агентства Press Association, согласно которому следствие якобы установило личности лиц, отравивших Сергея и Юлию Скрипалей, на основании записей камер видеонаблюдения и изучения списка пассажиров, въезжавших и выезжавших с территории Великобритании в этот период времени", — заявил он.

Пресс-секретарь отметил, что оценка данных сообщений прозвучала от министра по вопросам безопасности в МИД Великобритании Бена Уоллеса, который отнес его к категории "основанных на недостоверной информации и откровенно спекулятивных". Он напомнил об обнародованном заявлении Скотланд-Ярда, отказывавшемся ранее обсуждать какие-либо версии случившегося, потому что расследование продолжается.

"Отрадно, что полиция, а в лице Бена Уоллеса и члены правительства, начинают осознавать, что бесконечное тиражирование непроверенных версий случившегося без предоставления каких-либо доказательств невозможно", — отметил пресс-секретарь посольства.

"Госминистру и Скотланд-Ярду не пришлось бы опровергать подобные сообщения, если бы политическое руководство страны само не поспешило в марте выдвинуть ничем не подкрепленные обвинения в адрес России вместо того, чтобы дождаться результатов следствия", — добавил он.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.