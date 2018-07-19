В Абхазии похитили российского бизнесмена

СУХУМ, 19 июл – РИА Новости. В Абхазии похитили разыскиваемого Интерполом гражданина России. Подробности Sputnik Абхазия рассказал помощник генерального прокурора республики по связям с общественностью Даур Амичба.

Похищение российского бизнесмена Максима Яковлева произошло 20 июня 2018 года. В номере гостиницы в Новом Афоне, откуда похитили россиянина, была раскидана мебель и остались следы крови.

Очевидцы рассказали следователям, что похитителей было трое: они были одеты в камуфляж, маски и перчатки и вооружены пистолетами и автоматами.

"В это время в гостинице находились администратор и охрана. Под угрозой насилия они отвели выше указанных лиц в помещение охраны, далее поднялись в номер 204, где временно проживал гражданин России Яковлев Максим Николаевич", — сообщил Амичба.

Выбив входную дверь, злоумышленники вывели Яковлева из гостиницы и увезли его в неизвестном направлении.

В тайнике гостиничного номера, откуда похитили Яковлева, правоохранители нашли крупную сумму денег.

Через некоторое время жене бизнесмена прислали рукописную записку о том, что ее мужа держат в подвале и требуют выкуп в 200 миллионов рублей. По предварительным данным, почерк принадлежит пропавшему.

"Максим Яковлев являлся генеральным директором акционерного общества "Полиграфоформление", а также акционером Кировского завода", — добавил Амичба.

По факту разбойного нападения и похищения гражданина Российской Федерации прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело.

По данным киргизских СМИ, Максима Яковлева обвиняют в самоуправстве с применением насилия, разбое, а также в самовольном захвате помещений с применением физического насилия либо с угрозой убийством. Ранее он был заочно арестован районным судом Бишкека.

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