Президент Грузии назвал сотрудничество с НАТО гарантом безопасности региона

ТБИЛИСИ, 19 июл – РИА Новости. Сотрудничество Грузии и НАТО служит безопасности и стабильности региона, заявил в четверг грузинский президент Георгий Маргвелашвили.

Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина по вопросу интеграции Грузии и Украины в НАТО. Путин на совещании российских послов и постпредов в МИД РФ заявил, что Россия будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО. По его словам, тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав альянса, следует подумать о последствиях такой безответственной политики.

"Грузия вновь стремится к мирному урегулированию споров. Наши неоднократные предложения России ставили целью изменение конфронтационной парадигмы на пространство сотрудничества, однако восстановление доверия невозможно путем нарушения территориальной целостности и суверенитета страны",- говорится в заявлении Маргвелашвили, опубликованном на сайте президента.

Он отметил, что "сотрудничество Грузии и альянса служит безопасности в регионе и способствует стабильности у южных границ самой Российской Федерации".

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.