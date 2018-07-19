Студенты британского вуза закрасили стихотворение Киплинга за расизм

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Студенты Манчестерского университета закрасили стихотворение Редьярда Киплинга "Если…" (If…) на стене студенческого союза за расистские взгляды автора, сообщает газета Guardian.
"(Так как он — ред.) хорошо известен своим авторством расистского стихотворения "Бремя белого человека" (The White Man"s Burden) и большим количеством других работ, которые были нацелены на легитимацию присутствия Британской империи в Индии и обесчеловечивание цветных людей, очень неуместно пропагандировать работу Киплинга в нашем студенческом союзе, который назван в честь известного южноафриканского активиста, выступающего против апартеида, Стива Бико", — заявила сотрудник студсоюза Сара Хан в Facebook.
По словам Хан, мнение студентов не учитывалось во время принятия решения об украшении здания.
Представитель студсоюза извинился за то, что мнения студентов не было принято в расчет, и признал, что выбор стихотворения был неуместным, пишет издание.