Министр по Brexit готов активизировать переговоры о "разводе" с Евросоюзом

БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Мария Князева. Новый министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб заявил о готовности активизировать переговоры о порядке выхода страны из Евросоюза.

"Я жду активизации и разогрева переговоров", — сказал он на брифинге.

Ранее на той же пресс-конференции главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что подготовку соглашения об условиях отделения Великобритании от ЕС, а также политической декларации по будущим отношениям ЕС и страны необходимо завершить за 13 недель, до октябрьского саммита лидеров стран ЕС. При этом оба документа еще не готовы.

Барнье и Рааб проводят в четверг встречу в Брюсселе.