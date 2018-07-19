Выбрана лучшая фотография года, сделанная на iPhone

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Жюри конкурса iPhone Photography Awards выбрало лучшую фотографию 2018 года, сделанную на смартфон от Apple.

Победителем стал фотограф-документалист из Бангладеш Яшим Салам, снявший детей рохинджа в лагере беженцев.

© Фото : Jashim Salam/ 2018 iPhone Photography Awards Работа фотографа Jashim Salam "Displaced", получившая Гран-при и звание "Фотограф года" в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards © Фото : Jashim Salam/ 2018 iPhone Photography Awards Работа фотографа Jashim Salam "Displaced", получившая Гран-при и звание "Фотограф года" в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards

Эксперты выбрали по три лучшие фотографии в 18 категориях. Победителями стали фотографы почти из 30 стран.

Так, сделанный россиянином Антоном Кругловым кадр на сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" занял второе место в категории "Природа".

Второе место в номинации "Природа" в iPhone Photography Awards. Сделал наш соотечественник Антон Круглов. Подробнее → https://t.co/TxdMiDur2H pic.twitter.com/sHT20Mg2Vh — kzkv (@jc_ru) 19 июля 2018 г.

​iPhone Photography Awards проходит c 2007 года. В этом году в конкурсе приняли участие фотографы из 140 стран мира. По словам организаторов, мероприятие призвано продемонстрировать потенциал съемки на камеру смартфона.