Хуситы отказались выйти из Ходейды

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Йемена по политическим вопросам Мансур Баджаш заявил, что правительство Йемена предоставило ООН два перемирия для вывода повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" из йеменского порта Ходейда, однако хуситы отказались ответить на данную инициативу, сообщает йеменское агентство САБА.

Специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс в конце июня заявил о своих планах начать переговоры конфликтующих сторон в течение нескольких недель. Он ранее уже провел встречи с президентом Йемена и представителем движения повстанцев-хуситов "Ансар Алла" Мухаммедом Абдесаламом. Обе стороны подтвердили ему, что они настроены вернуться за стол переговоров.

"Правительство объявило о двух перемириях, чтобы дать инициативе ООН и усилиям посланника ООН возможность, чтобы достигнуть результатов и гарантировать вывод повстанцев из города и порта, но повстанцы отказались ответить на это и отказались от инициативы", — заявил Баджаш, которого цитирует агентство.

По словам заместителя министра, политическое руководство желает продолжить работу порта для приема товаров и гуманитарной помощи.

В Йемене с 2014 года продолжается война между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" против правительства страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под контролем повстанцев оказалась часть районов страны, в том числе столица Сана. Стороны конфликта ведут бои в нескольких провинциях.

Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.