Хуситы отказались выйти из Ходейды

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Йемена по политическим вопросам Мансур Баджаш заявил, что правительство Йемена предоставило ООН два перемирия для вывода повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" из йеменского порта Ходейда, однако хуситы отказались ответить на данную инициативу, сообщает йеменское агентство САБА.
"Правительство объявило о двух перемириях, чтобы дать инициативе ООН и усилиям посланника ООН возможность, чтобы достигнуть результатов и гарантировать вывод повстанцев из города и порта, но повстанцы отказались ответить на это и отказались от инициативы", — заявил Баджаш, которого цитирует агентство.
По словам заместителя министра, политическое руководство желает продолжить работу порта для приема товаров и гуманитарной помощи.
Ситуация в Йемене в последнее время обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. С 13 июня арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию оттуда хуситов, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Войскам на стороне властей при поддержке коалиции удалось отбить у хуситов аэропорт Ходейды, после чего они отступили в жилые районы города и сосредоточили свои силы вокруг порта.