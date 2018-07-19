Суд в Херсоне арестовал имущество Вышинского

КИЕВ. 19 июл — РИА Новости. Херсонский городской суд арестовал имущество руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, следует из постановления, опубликованного в Едином реестре судебных решений.

Отмечается, что суд арестовал квартиру общей площадью 71,6 квадратных метра, гараж-эллинг общей площадью 67,9 квадратных метра, автомобиль Mitsubishi Outlander коричневого цвета и автомобиль Ssang Yong Actyon синего цвета.

"На постановление может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд Херсонской области в течение пяти суток с момента провозглашения", — отмечается также в решении.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя РИА Новости Украина задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.