В Госдуме попросили Хантсмана оказать содействие в освобождении Бутиной

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов попросил посла США в РФ Джона Хантсмана оказать содействие в ускорении процедуры освобождения гражданки Марии Бутиной, обвиняемой в Штатах в шпионаже.

"Уважаемый чрезвычайный и полномочный посол США в России г-н Джон Хантсман! От имени депутатов фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации хочу обратиться к вам с просьбой о содействии в ускорении процедуры освобождения гражданки РФ Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне", — написал Чернышов в письме, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Политик напомнил, что Хантсман не раз публично заявлял, что отношения между Россией и США практически находятся на нуле и нуждаются в "перезагрузке".

"В таком случае я прошу вас не становиться одним из участников "охоты на ведьм", а напротив, помочь русской студентке избежать абсурдных обвинений за то, чего она не совершала. Вы не первый день находитесь в России, и, я уверен, научились отличать правду нашей действительности от тех "страшилок", которыми в Вашингтоне пугают простых американцев", — пишет депутат.

Политик полагает, что большинство "обитателей Капитолийского холма преследуют единственную цель: оказать давление на Россию, сделать ее более уязвимой за счет преследования и шантажа ее граждан". "Уверяю вас, этого не произойдет никогда, русские умеют держать удар. Еще Александр Невский говорил: кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Мы спокойный народ, в нас нет агрессии к иноземцам – это показал ЧМ-2018. Но мы никому не позволим обижать наших соотечественников", — подчеркнул он.

Депутат попросил передать эти слова официальным лицам, которые уполномочены сейчас решать судьбу Марии Бутиной.

Марию Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.