Киберполиция изъяла компьютеры в офисе Компартии Украины

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники департамента киберполиции изымают компьютерную технику и съемные носители информации в офисе Коммунистической партии Украины в Киеве, сообщил в четверг пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Ранее в четверг лидер Компартии Петр Симоненко сообщил, что сотрудники киберполиции ворвались в офис партии и проводят следственные действия.

По словам Тракало, правоохранители предварительно установили ІР-адрес и месторасположение ресурса с доменом kpu.ua, на котором "были выявлены факты изготовления и распространения коммунистической символики", запрещенной украинским законодательством.

"В ходе обысков полицейские обнаружили на компьютерах работников офиса материалы, которые были распространены на сайте kpu.ua. По результатам проведения следственных действий изымается компьютерная техника и съемные носители информации, которые будут направлены на экспертизу", — цитирует Тракало издание "Украинская правда".

Он также сообщил, что полиция установила людей, которые имели доступ к администрированию сайта.

"Этих граждан пока опрашивают правоохранители. По данным фактам начато уголовное производство по части второй статьи 436-1 УК "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов", — заявил Тракало. Санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

На Украине деятельность Компартии была запрещена по решению суда с 2015 года, однако обжалование этого решения до сих пор затягивается, поэтому решение о запрете не вступило в силу.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения. Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.