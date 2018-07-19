В Еврокомиссии рассказали, почему не готов договор по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия сообщила о целом ряде нерешенных вопросов по соглашению о выходе Великобритании из состава Евросоюза, из-за которых этот договор пока не готов, говорится в документе ЕК, которая ведет переговоры по Brexit от имени ЕС.

"Евросоюз и Соединенное королевство в настоящее время ведут переговоры по соглашению о его отделении… В то время, как прогресс был достигнут, важные вопросы остаются открытыми", — говорится в документе.

Среди открытых вопросов отмечаются, в частности, стандарты защиты персональных данных, переданных Великобритании, пока она была членом ЕС.

Также остаются открытыми вопросы, связанные с сотрудничеством полиции и судебных органов по уголовным делам, свидетельствует документ. Кроме того, вопросы, относящиеся к администрированию соглашения о "разводе", включая роль суда ЕС, по-прежнему не решены.

Еврокомиссия констатирует отсутствие договоренности по вопросам, связанным с избежанием появления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

Ранее источник в ЕС, знакомый с вопросом, отметил, что Евросоюз по-прежнему надеется на достижение с Великобританией соглашения о ее выходе из ЕС, однако он подчеркнул и необходимость подготовки к отсутствию такой договоренности.

Совет министров 27 остающихся в ЕС стран 20 июля проведет заседание, где будет обсуждаться состояние переговоров по Brexit.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. В ЕС заявляют, что соглашение о "разводе" должно быть заключено между ЕС и Британией к октябрю-ноябрю текущего года, чтобы оно успело пройти все необходимые процедуры ратификации до 29 марта следующего года.