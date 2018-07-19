В Мексике произошло сильное землетрясение

МЕХИКО, 19 июл – РИА Новости. Мощные подземные толчки снова зафиксированы в Мексике в четверг, ровно через десять месяцев после разрушительного землетрясения, унесшего жизни сотни человек по всей стране.

По данным национальной сейсмологической службы, магнитуда составила 5,9, эпицентр находился в штате Оахака.

"Задействованы протоколы безопасности после землетрясения магнитудой 5,9, пока не сообщается об ущербе ни в одном из штатов", – сообщил глава службы гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.

Многие люди при срабатывании тревожной сирены выбежали на улицы — намного больше, чем до разрушительного землетрясения 19 сентября 2017 года. Раньше очень многие жители, особенно жильцы высотных зданий, предпочитали оставаться дома, однако сентябрьский удар стихии изменил их отношение.

В школах в Мексике сейчас каникулы, но многие детские сады продолжают работать и летом. Всех детей при первых сигналах тревоги в обязательном порядке собирают в безопасном месте на улице, а в помещения они возвращаются только после визуального осмотра зданий на предмет возможных повреждений.

В среду небольшое землетрясение произошло с эпицентром непосредственно в Мехико, но его магнитуда составила всего 2,5, разрушений оно не причинило.