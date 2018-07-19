Израильские военные засекли пуск ракеты из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл — РИА Новости. Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа и атаковали в ответ наблюдательный пункт палестинских боевиков, сообщила армейская пресс-служба.

"Зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газа в направлении Израиля. В ответ армия атаковала на юге анклава наблюдательный пункт, принадлежащий террористической организации ХАМАС", — говорится в пресс-релизе.

Ранее, согласно армейским сводкам, в том же районе боевики выпустили два минометных снаряда по израильским военнослужащим, действовавшим в приграничной полосе.

Обстрелу, в результате которого никто не пострадал, предшествовал авиаудар по группе палестинцев. Один из них, по данным местных медиков, был убит, трое ранены. Израильтяне говорят, что атакованные ими жители анклава запускали воздушные шары с зажигательным приспособлением в расчете вызвать пожар на противоположной стороне границы.

Подобные действия палестинцев в Израиле трактуют как террористическую кампанию и в ответ все шире применяют военную силу, экономические санкции и угрозы проведения полномасштабной операции в секторе Газа.

В минувшую субботу ВВС Израиля атаковали по всему анклаву десятки объектов палестинских боевиков. Те отреагировали примерно 200 ракетами и минами и прекратили огонь спустя сутки, объявив о возвращении к перемирию при посредничестве Египта.

Субботний обмен ударам в Израиле назвали самой масштабной эскалацией за последние четыре года и предупредили о возможности еще более масштабных действий в случае, если ХАМАС не остановит волну поджогов.