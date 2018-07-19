В Молдавии оценили присутствие российских военных в Приднестровье

КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг принял национальную стратегию обороны на 2018-2021, в которой присутствие российских военных на территории непризнанного Приднестровья является угрозой нацбезопасности страны, сообщила пресс-служба парламента.

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Молдавские депутаты на заседании в четверг большинством голосов приняли национальную стратегию обороны на 2018-2021 годы и План действий по ее внедрению. По данным пресс-службы парламента, стратегия — это политический документ, в котором излагаются "способы осуществления функций государственных учреждений в целях обеспечения национальной обороны".

"На территории Республики Молдова размещен военный контингент Российской Федерации (Оперативная группа российских войск), который находится тут без законодательного согласия Республики Молдова и вопреки конституционным нормам. Их присутствие в контексте возможной эскалации ситуации в регионе представляет угрозу национальной безопасности", — говорится в документе, опубликованном на сайте парламента.

При этом в стратегии отмечено, что Кишинев ценит сотрудничество между Россией, ЕС и США в решении приднестровской проблемы, но продолжит настаивать на выведении российских войск с территории Приднестровья.

Депутаты одобрили и расширение партнерства с НАТО. Молдавия уже наладила сотрудничество с альянсом в области образования, проведения военных учений и внедрения проектов по развитию системы обороны. "Ожидается рост военного присутствия на восточном фланге альянса, а также консолидация партнерства, в том числе и с Республикой Молдова, а также продвижение стабильности за пределами границы альянса", — говорится в стратегии.

Одной из самых серьезных угроз в адрес национальных интересов и ценностей авторы проекта документа сочли иностранную пропаганду.

Стратегия также предусматривает разработку и реализацию жизнеспособной и эффективной системы обороны в соответствии с задачами безопасности, способными предотвращать, сдерживать и отвергать возможные агрессии, нападения и подрывные действия в отношении суверенитета, независимости, и территориальной целостности Республики Молдова и/или безопасности ее граждан. План по внедрению стратегии предусматривает увеличение расходов на оборону с 625 миллионов леев (37,5 миллиона долларов) в 2018 году до 1,5 миллиарда (90 миллиона долларов) в 2025 году.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что обсуждение вопроса вывода с территории Приднестровья российских военных, входящих в миротворческий контингент, это "дешевая пиар-кампания", которая ухудшает позиции Кишинева. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин ранее назвал такие призывы упражнениями в дипломатическом искусстве, которые не несут конструктива.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.