Трамп мечтает видеть оппонентом на выборах Байдена

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел бы видеть своим оппонентом от демократов на следующих выборах Джо Байдена, об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу CBS.
Трамп уже не первый раз публично негативно высказывается о Байдене, который отвечает ему тем же. В марте Байден в ходе выступления перед студентами в Майами заявил, что если бы он и нынешний президент США учились в старшей школе, он "отвел бы Трампа в спортивный зал и исколошматил его".
В ответ на это Трамп заявил, что Байден "слаб и умственно, и физически" и что он легко победил бы Байдена и довел до слез.