Трамп мечтает видеть оппонентом на выборах Байдена

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел бы видеть своим оппонентом от демократов на следующих выборах Джо Байдена, об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу CBS.

"Я мечтаю, чтобы это был Байден. Это мечта. Смотрите, Джо Байден три раза выдвигался. Он ни разу не набрал больше одного процента, и президент Обама вытащил его из кучи мусора, и все были в шоке от этого. Байден никогда ничего не мог сделать сам. Обама взял его, сделал вице-президентом", — сказал Трамп.

Трамп уже не первый раз публично негативно высказывается о Байдене, который отвечает ему тем же. В марте Байден в ходе выступления перед студентами в Майами заявил, что если бы он и нынешний президент США учились в старшей школе, он "отвел бы Трампа в спортивный зал и исколошматил его".

В ответ на это Трамп заявил, что Байден "слаб и умственно, и физически" и что он легко победил бы Байдена и довел до слез.