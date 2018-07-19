Падение участницы американского шоу талантов с высоты попало на видео

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Участница шоу America's Got Talent сорвалась с высоты во время выступления. Видео инцидента опубликовано в аккаунте передачи в Facebook.

Акробаты Тайс и Мэри Нилсен исполняли сложный номер. В какой-то момент мужчина не удержал партнершу, и она упала головой вниз на сцену, где был разведен огонь.

Падение шокировало зрителей и членов жюри, среди которых были родные Нилсенов. Женщина не пострадала и даже захотела повторить неудавшийся трюк, однако судьи не позволили этого сделать.