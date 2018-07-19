В секторе Газа один человек погиб в результате авиаудара Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (313)

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 19 июл — РИА Новости. Один палестинец погиб, трое получили ранения, попав под израильский авиаудар на юге сектора Газа, сказал РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщила о налете на группу жителей анклава, которые запускали воздушные шары с зажигательным приспособлением в расчете вызвать пожар на противоположной стороне границы.

"Израильский беспилотник выпустил ракету по группе палестинцев в городе Рафахе… Один из них погиб, трое были ранены и доставлены в местную больницу", — сказал собеседник агентства.

Запуск палестинцами воздушных шаров или змеев, которые, перелетая через границу, выжигают гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок, израильтяне трактуют как террористическую кампанию и применяют в ответ военную силу.