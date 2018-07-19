В секторе Газа один человек погиб в результате авиаудара Израиля

ГАЗА, 19 июл — РИА Новости. Один палестинец погиб, трое получили ранения, попав под израильский авиаудар на юге сектора Газа, сказал РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"Израильский беспилотник выпустил ракету по группе палестинцев в городе Рафахе… Один из них погиб, трое были ранены и доставлены в местную больницу", — сказал собеседник агентства.
Запуск палестинцами воздушных шаров или змеев, которые, перелетая через границу, выжигают гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок, израильтяне трактуют как террористическую кампанию и применяют в ответ военную силу.