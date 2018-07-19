Путин пообещал соразмерный ответ на размещение баз НАТО у границ России

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что на агрессивные действия, угрожающие стране, Россия будет реагировать соразмерно. Об этом он рассказал на встрече с российскими дипломатами.

Президент отметил, что ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развертывать новые базы и военную инфраструктуру НАТО у российских границ.

При этом глава государства заявил, что тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав военного блока, следует подумать о последствиях. По его словам, сторонники "подобных агрессивных шагов" играют на обострение.

Расширение НАТО

Во вторник Путин в интервью телеканалу Fox News отметил, что Россия крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет Грузии и Украины.

По словам президента, "есть возможность работать непосредственно с этими странами в двустороннем формате". "Когда Советский Союз выводил свои войска из Германии, нам пообещали, что НАТО не будет расширяться на восток", — напомнил Путин.

Перед этим в Кремле отметили, что Москва никогда не стремилась обращать свои установившиеся отношения с одними странами против других.

"Подобные опасения весьма странные, в том числе и потому что, наверное, именно Россия и Соединенные Штаты Америки несут огромную ответственность за поддержание стратегической стабильности и безопасности в мире, именно наши две страны", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT.

Атавизм холодной войны

На прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Североатлантический альянс атавизмом времен холодной войны, однако это реальность, которую Москва принимает.

"Мы не считаем, что попытки НАТО расшириться все дальше, ближе к российской границе, проглатывая страны, которые, как мы считаем, не добавляют безопасности альянсу, являются способом решить сегодняшние проблемы", — сказал Лавров в интервью RT.

Он отметил, что у России и НАТО есть общие враги и проблемы, требующие решения, в том числе международный терроризм, изменения климата, наркотрафик, организованная преступность.

"Ничего из этого не решается эффективным путем через расширение НАТО", — подчеркнул министр.

Лавров отметил, что альянс не может диктовать другим странам, как им следует поступать с безопасностью, потому необходим диалог. Пока же сотрудничество России с НАТО заморожено с 2014 года, напомнил министр.