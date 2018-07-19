В ДНР заявили, что дефицит хлора не отразится на водоснабжении жителей

ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Остановка работы завода "ДнепрАзот" и вызванный этим дефицит жидкого хлора для очистки воды на Украине никак не скажется на водоснабжении жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг первый замминистра строительства и ЖКХ ДНР Виталий Кижаев.

"ДнепрАзот" из-за подорожания энергоресурсов и убытков полностью остановил работу, в том числе и работу хлорной группы цехов, объем производства которой составляет 10% от общего объема. "Киевводоканал" сообщил, что подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена в связи с прекращением работы завода "ДнепрАзот". Позднее предприятие заявило, что готово возобновить производство хлора и передало в Антимонопольный комитет Украины предложения о повышении цен на продукцию.

"Что касается территории ДНР, то это (остановка завода "ДнепрАзот" — ред.) никак не повлияет. Нам серьезную помощь оказывает РФ, в том числе реагентами для подготовки и очистки воды. Поставки осуществляются регулярно, согласно графику. Никакой угрозы для жителей нашей республики отсутствие хлора (на Украине – ред.) не представляет", — отметил Кижаев.