Источник: в Йемене при авиаударе арабской коалиции погибли восемь человек

Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в городе Таиз, Йемен. архивное фото

Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в городе Таиз, Йемен. архивное фото

КАИР, 19 июл — РИА Новости. Восемь мирных жителей погибли, пятеро получили ранения в четверг при ударе авиации коалиции во главе с Саудовской Аравией на севере Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях провинции Саада.

"Авиация коалиции нанесла удар по району Аль Эс-Сайфи в округе Сахар, который привел к гибели восьми человек, пятеро пострадали, в том числе дети", — заявил источник.

В Йемене с 2014 года продолжается война между повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" против правительства страны во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под контролем повстанцев оказалась часть районов страны, в том числе столица Сана. Стороны конфликта ведут бои в нескольких провинциях.