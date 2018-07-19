Президент Хорватии назвала албанцев братьями по оружию

БЕЛГРАД, 19 июл — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила в ходе визита в Албанию, что албанцы являются "братьями по оружию" хорватов со времен конфликтов 1990-х годов в бывшей Югославии.

Грабар-Китарович находится в Тиране с двухдневным визитом. В среду она провела встречу с албанским президентом Илиром Мета, в четверг выступила перед парламентом страны. В ходе обоих мероприятий хорватский президент выразила поддержку евроинтеграции Тираны и благодарность албанскому нацменьшинству в Хорватии.

"Из 18 тысяч албанцев, которые в 1990 году жили в Хорватии, 2,5 тысячи стали добровольцами в отечественной войне (хорватское название конфликта с Югославской народной армией и сербскими формированиями 1991-1995 годов). К сожалению, 87 из них погибли, 386 были тяжело ранены, а 37 до сих пор числятся пропавшими без вести", — цитирует администрация президента заявление Грабар-Китарович на встрече с албанским коллегой.

Хорватский лидер развила тему совместного противостояния сербам и в четверг в парламенте Албании.

"Албания была нашим другом, когда нам было нужно… Мы были буквально братьями по оружию еще до того, как в 2009 году вместе вступили в НАТО. Многие албанцы пожертвовали свои жизни за Хорватию и верьте мне – Хорватия им этого не забудет", — приводит национальное телевидение HRT заявление главы государства.

C 1991 по 1995 годы на территории Югославии произошел ряд кровопролитных этнических и религиозных конфликтов, которые привели к распаду страны. В основном югославские войны включали вооруженные конфликты между сербами с одной стороны и хорватами, боснийцами, албанцами с другой, за исключением хорватско-боснийского столкновения в Боснии и Герцеговине.