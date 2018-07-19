Палестина прокомментировала закон Израиля о еврейском характере государства

РАМАЛЛАХ, 19 июл — РИА Новости. Правительство Палестины считает принятый парламентом Израиля закон о еврейском характере государства расистским, заявил официальный представитель правительства Юсуф аль-Махмуд.

Ранее израильский парламент принял конституционный закон о еврейском характере государства, который вызвал бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревшего в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.

"То, что совершили израильские чиновники принятием подобного расистского закона, враждебного всем ценностям, таким как свобода, демократия, человечность, считается ведением войны против сынов (палестинского. — Прим. ред.) народа и земли в новой попытке ударить по существованию народа и уничтожить его священное наследие, которое ведет свое происхождение с начала истории", — говорится в заявлении аль-Махмуда, поступившем в РИА Новости.

Принятый документ объявляет Израиль "национальным домом еврейского народа", а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому "особый статус".

Закон получил поддержку 62 из 120 депутатов, против высказались 55, двое воздержались. Голосование шло бурно — под овации правящей коалиции и крики "апартеид" со скамеек парламентариев-арабов, демонстративно рвавших текст документа. Вместе с арабами против законодательной инициативы правого лагеря проголосовали сионистские партии левого и центристского толка.

Арабы составляют пятую часть 8-миллионного населения Израиля. Они обладают равными с еврейским большинством гражданскими правами, включая избирательные, но часто жалуются на фактическую дискриминацию. Многие из них ведут борьбу не только за повышение собственного статуса в израильском обществе, но и отстаивают права соплеменников, живущих на оккупированных территориях. На возвращение к своим домам также претендуют миллионы разбросанных по миру палестинцев, в разные годы бежавших с территории современного Израиля.