Путин пообещал соразмерный ответ на размещение баз НАТО у границ России

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что на агрессивные действия, угрожающие стране, Россия будет реагировать соразмерно.

"Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит. На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно", — сказал Путин, выступая на встрече с российскими дипломатами.