"Шли, сами не знали куда": как мигранты добираются до Испании

МАДРИД, 19 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Район Лавапьес в Мадриде считается иммигрантским — именно здесь проживает больше всего выходцев из Африки, которые приехали в Испанию в поисках лучшей жизни. Но далеко не все нашли то, что искали.

Всегда хочется большего

"Если бы я знал, что мне придется пережить, я бы не уехал из дома", — признается Кристиан, с которым мы встретились в Лавапьес. Кристиан родом из Камеруна, в 17 лет закончил школу, начал заниматься торговлей, зарабатывать. Но в 22 года решил уехать — хотелось большего. О Европе в этот момент он не думал. Целью был Алжир.

Однажды утром он взял рюкзак, 300 тысяч франков (около 450 евро) и, ничего не сказав матери, ушел. Доехал на поезде до Нигерии, провел там пару недель и решив, что "Нигерия ничем не лучше Камеруна", отправился в Нигер, но там оказалось еще хуже. Дальше путь пролегал через пустыню до Алжира. "Это было страшно. По дороге мы видели трупы — многие гибнут в пути. Нас было 16 человек и 40 литров воды на всех. В пустыне пришлось ночевать — прокололось колесо. Ощущение не из приятных", — рассказывает Кристиан.

К моменту прибытия в Алжир деньги закончились, и он начал работать строителем, хотя не имел никакого опыта. Сначала в Таманрассете, потом в Оране.

Яма

Накопив немного, Кристиан отправился дальше — в Марокко. Чтобы оказаться в соседней стране, надо было заплатить около 200 евро людям, которых бывший испанский премьер Мариано Рахой называет "мафией". "Мы ждали в лесу два дня – на границе было много полиции и собак. Когда стало немного спокойнее, вышли. В этом месте граница представляет собой ров глубиной метра четыре и шириной два. Если не удастся перепрыгнуть, шансов выбраться нет", — вспоминает Кристиан. Из 40 человек на другой стороне ямы оказались лишь 27 – кто-то упал, кто-то переломал ноги.

"Мы были голодные, уставшие, хотелось пить. Шли, сами не знали куда. По дороге все разбрелись в разные стороны. Остался я и товарищ. Наконец, мы вышли на железнодорожные пути и пошли по ним. Нам очень повезло. Через восемь дней мы увидели самолеты, это был аэропорт Мелильи. А потом поле – там были тысячи человек. Люди отовсюду, всех национальностей. Один человек руководил — за небольшую плату можно было остаться. Иногда приходили полицейские, раскидывали вещи, жгли их. А мы ждали", — рассказывает Кристиан.

Пограничники строго следят за границей до тех пор, пока у Марокко не возникает очередного спора с ЕС, например, по поводу рыболовства. Как только Рабат хочет надавить на "единую Европу", то "приоткрывает" границу — в это время мигранты и устремляются в Испанию — одни по морю, другие через семиметровые заборы с колючей проволокой. Новое испанское правительство обещает колючую проволоку убрать — "из гуманистических соображений".

Забор

"Мы вышли на рассвете – человек 800. И начали лезть на забор, через первое заграждение на марокканской стороне перепрыгнула половина. Я просто перешагнул на второй. А перед третьим заграждением мы оказались заблокированы. Полиция, собаки, вертолеты. Помню, как дрался с полицейскими. В результате мы вытащили ограждение, снесли его и побежали. Гражданская Гвардия за нами. Но что она может сделать с группой из 400 человек? Добежали до бензозаправки и начали кричать, что сейчас сожжем город, если нас не оставят в покое. Они дали нам уйти в лагерь для мигрантов", — рассказывает Кристиан.

Это было 28 мая 2014 года. Путь до Испании занял год и четыре месяца. Но так быстро до Европы мало кто добирается — люди идут через Африку по 5-8 лет, и не всегда в результате у них получается пересечь границу.

Перед тем, как добрался до Мадрида, Кристиан побывал в центрах для мигрантов в Гранаде и Сантандере, мыл машины на улицах, учил испанский. Ему предложили запросить убежище. Но он отказался. В противном случае о возвращении домой можно было забыть по меньшей мере на пять лет. В Мадриде Кристиана арестовали за отсутствие документов. "Я сказал судье, что я не вор, не наркоторговец. Почему меня выдворяют только за то, что я хожу по улице? Ему, видимо, не понравились мои слова и меня отправили в центр для подлежащих депортации лиц. Там я провел два месяца. Это как тюрьма — все по расписанию, выйти нельзя. Пришел консул Камеруна, я сказал, что не хочу возвращаться. На следующий день меня освободили", — вспоминает он.

Два из трех обращений о предоставлении убежища Испанское Государство отклоняет. Число запросов в 2017 году возросло в пять раз по сравнению с 2014-м и в два раза по сравнению с 2016-м. В прошлом году прошения подали более 31 тысячи человек.

Ответа приходится ждать более года – 42 тысячи запросов находятся на рассмотрении, в прошлом году лишь 4670 человек получили защиту испанского государства как беженцы. Остальные или были выдворены из страны, или живут нелегально, или все еще ждут ответа.

Повезло

Кристиан смог навестить мать всего через два года после того, как оказался в Испании. "Мне очень повезло", — говорит он. Он познакомился с испанкой, они оформили "партнерство де-факто" (форма регистрации отношений для тех, кто не хочет официально регистрировать брак, но живет совместно), что позволило Кристиану решить все свои проблемы с документами.

У нелегалов есть несколько вариантов легализоваться. Первый — вступить в брак с гражданином страны или оформить "партнерство де-факто". Второй — получить вид на жительство, предоставив контракт на работу. Но никто не хочет подписывать контракты с теми, у кого нет документов, и этот путь превращается в "замкнутый круг". Третий — на основании "социального укоренения". Но для этого надо как минимум предоставить доказательства пребывания в стране в течение трех лет, например, прописку, предварительный контракт на работу или наличие бизнес-плана на открытие своего дела. Даже снять жилье без документов и трудового контракта в Мадриде крайне сложно.

За взятку в Камеруне Кристиану переделали свидетельство о рождении, чтобы он смог бесплатно отучиться на курсах садоводства. Так что по документам 27-летнему Кристиану сейчас 21. Зато он занимается любимым делом и зарабатывает тысячу евро месяц, из которых платит налоги и отчисления на соцстрахование. Новая цель — получение гражданства. Но оставаться в Испании Кристиан не собирается. Через несколько лет он планирует уехать в Норвегию. "Там очень красиво, много зелени, леса, мне бы хотелось жить там и заниматься моей профессией. Я люблю работать на улице, люблю свободу", — признается он.

1443 человека

Так же, как и Кристиан, перепрыгнув через заборы в Сеуте и Мелилье, только с начала этого года в Испанию попали почти три тысячи выходцев из африканских стран, еще более 18 тысяч по морю.

Именно морской путь сейчас основной — из Марокко и Алжира через Гибралтарский пролив и Средиземное море с начала года добрались до испанских берегов на лодках 18 тысяч 016 человек. Это больше, чем до Италии. И в три раза больше, чем за этот же период прошлого года. При этом общий миграционный поток через Средиземное море снизился в два раза – с 109,7 тысячи до 50,9 тысяч.

В Международной организации по миграции пока анализируют причины, почему поток в Испанию резко вырос. "Данные о национальностях мигрантов, которыми мы располагаем, не свидетельствуют точно, что мигранты изменили пути следования", — говорит РИА Новости представитель Международной организации по миграции в Испании Ана Додевска (Ana Dodevska). Сокращение миграционных потоков в центральное Средиземноморье она связывает с "более активными действиями" ливийской береговой охраны. "Кроме того, наблюдается тенденция добровольного возвращения из Ливии в африканские страны происхождения", — добавляет Ана.

"К сожалению, наблюдается увеличение числа случаев гибели и пропажи людей без вести", — добавляет она. С начала года на пути в Европу в Средиземном море погибли 1443 человека, из них 294 человека у берегов Испании.

За первые полгода испанская Служба спасения на море обнаружила у берегов Андалусии около 800 лодок с мигрантами. О том, что в море вышла очередная лодка, спасатели часто узнают от неправительственных организаций. "Нам звонят, информируют, что лодки отплыли, сообщают число находящихся на борту, после этого начинаются спасательные операции — на море и с воздуха. Иногда информацию мы получаем от судов, которые находятся в этом районе, иногда информирует Frontex, иногда звонят с самой лодки", — рассказала РИА Новости представитель Службы спасения на море. Спасатели выходят в море только в том случае, если есть предупреждение, – постоянного патрулирования нет.

Суд

Одна из самых известных общественных организаций, которая занимается помощью мигрантам, — "Преодолевая границы". Ее глава Елена Малено сейчас в Марокко. Поговорить по телефону с первого раза с ней не получилось. "Я сейчас не могу говорить. В море люди", — сказала она.

За ее помощь мигрантам Елена может оказаться на скамье подсудимых и даже быть приговорена к пожизненному заключению. Испанский суд, возбудивший дело, его закрыл, однако сейчас аналогичное судебное расследование проводят в Марокко. "На основании полицейских отчетов из Испании, которые отправили в Марокко, меня подозревают в содействии нелегальной миграции и торговле людьми. Приговор может быть пожизненным, — рассказала Малено, перезвонив на следующий день, когда у марокканских берегов стало спокойнее. — Любопытно, что они обвиняют меня в торговле людьми, при этом подтверждают, что ни от кого я денег не получала".

Сейчас в районе западного Средиземноморья установилась хорошая погода – именно этим и объясняется резкое увеличение числа лодок, которые направляются ежедневно к испанским берегам. "В начале года через заборы в Сеуте и Мелилье, сейчас по морю. Когда закрываются одни границы, мигранты направляются через другие", — говорит Елена.